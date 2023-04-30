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الأحد، 30-04-2023 08:18 ص

انخفاض أسعار أصناف خضار في السوق المركزي

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الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار بعض أصناف خضار اليوم الأحد منها ( البندورة، بطاطا، كوسا، بصل، باذنجان، الثوم، فلفل حار، فليفلة، جزر ) في السوق المركزي.

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 بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد 4328.268 طن، توزعت على 3175.268 طن خضار، 3175.515 طن فواكه، و 228.721 طن ورقيات.


كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 723.554 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 30 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 45 قرش، بطاطا من 20 إلى 35 قرش، بندورة من 15 إلى 22 قرش، خيار من 20 إلى 35 قرش، الليمون من 50 إلى 70 قرشاً  ، زهرة من 30 إلى 60 قرشاً، فلفل حار من 20 إلى 40 قرشاً ، الكوسا من 20 إلى 35 قرشاً.

وتاليا أسعار الجملة اليوم الاحد :



 




 

 


 

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