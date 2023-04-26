الأربعاء 26-04-2023
الوكيل الاخباري

الأمم المتحدة: لجنة الإعلام تواصل دورتها السنوية

اصابة بتدهور مركبة على طريق المطار

3 إصابات بحادث تصادم على طريق السرو

قرغيزستان.. إخلاء 10 مدارس بعد تقارير عن تلغيمها بعبوات ناسفة

تدهور مركبة شحن محملة بالقمح على طريق النقب

مجلس الأمن يناقش الوضع المتأزم في السودان

ارتفاع أسعار بعض أصناف الخضار في السوق المركزي

حراك المعلمين بالضفة يعلن تجميد الإضراب

جدة تستقبل سفينة تقل 1687 شخصا أُجلوا من السودان

حاكم فلوريدا يدعو إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا

الأربعاء، 26-04-2023 08:23 ص

ارتفاع أسعار بعض أصناف الخضار في السوق المركزي

0L5A5730


الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار بعض أصناف الخضار اليوم الاربعاء منها ( كوسا، بطاطا، بصل) في السوق المركزي.

اضافة اعلان


بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء 4074.749 طن، توزعت على 2827.972 طن خضار، 1056.470 طن فواكه، و 190.307 طن ورقيات.


كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 606.234 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 20 إلى 40 قرش، بصل ناشف من 35 إلى 50 قرش، بطاطا من 25 إلى 40 قرش، بندورة من 8 إلى 20 قرش، خيار من 10 إلى 30 قرش، الليمون من 50 إلى 70 قرشاً  ، زهرة من 35 إلى 65 قرشاً، فلفل حار من 40 إلى 80 قرشاً ، الكوسا من 20 إلى 35 قرشاً.


وتاليا أسعار الجملة اليوم الاربعاء :



 




 

 


 

إقرأ ايضا
420232594249213576194

اصابة بتدهور مركبة على طريق المطار

1 (1)

3 إصابات بحادث تصادم على طريق السرو

image

تدهور مركبة شحن محملة بالقمح على طريق النقب

وظائف

وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء المقابلات الشخصية

8

وصول طائرة إجلاء سادسة من السودان إلى مطار ماركا العسكري

d

مندوب الأردن بالأمم المتحدة: نعمل للحفاظ على الوضع القائم في القدس

أخبار متعلقة
خضار2

السوق المركزي .. انخفاض أسعار أصناف خضار

0L5A5734

انخفاض أسعار أصناف خضار في السوق المركزي

خضار2

ارتفاع أسعار الليمون والفلفل في السوق المركزي

0L5A1048

استقرار أسعار البندورة والخيار محلياً

0L5A1045

ارتفاع أسعار بعض أصناف الخضار في السوق المركزي اليوم

فلفل

ارتفاع سعر الفلفل الحار في السوق المركزي اليوم