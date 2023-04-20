الخميس 20-04-2023
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الخميس، 20-04-2023 07:49 ص

2565 طن خضار وفواكه ترد السوق المركزي اليوم

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الوكيل الاخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 2565 طنا، منها 1917 طن خضار، و449 طن فواكه، و197 طنا من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 30 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و 45 قرشا، والبطاطا بين 25 و 35 قرشا، والبندورة بين 10 و 25 قرشا، والجزر بين 35 و 50 قرشا، والخيار بين 10 و 20 قرشا، والزهرة بين 30 و 60 قرشا، والليمون بين 60 و 80 قرشا، والموز البلدي بين 50 و 80 قرشا.

 

 


 




 

 


 

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