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الإثنين، 31-01-2022 09:55 ص

انخفاض أسعار الخضار في السوق المركزي الاثنين - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 3035.863 طن، توزعت على 1818.996 طن خضار، 989.815 طن فواكه، و227.052 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 318.502 طن خضار وفواكه. 

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 35 إلى 65 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 65 قرش، بطاطا من 35 إلى 55 قرش، بندورة من 8 إلى 17 قرش، خيار من 35 إلى 60 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الاثنين:

 


 




 

 


 

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