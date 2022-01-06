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الخميس، 06-01-2022 09:36 ص

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 2557.145 طن، توزعت على 1585.565 طن خضار، 737.407 طن فواكه، و234.173 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 457.877 طن خضار وفواكه. 

 

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 20 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 45 قرش، بطاطا من 35 إلى 50 قرش، بندورة من 6 إلى 12 قرش، خيار من 20 إلى 50 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الخميس:

 



 




 

 


 

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