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الأحد، 02-01-2022 09:26 ص

استقرار أسعار الخضار بالسوق المركزي رغم انخفاض كمياتها - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 2300.219 طن، توزعت على 1250.121 طن خضار، 808.313 طن فواكه، و242.219 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 164.677 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 25 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 45 قرش، بطاطا من 40 إلى 50 قرش، بندورة من 10 إلى 18 قرش، خيار من 50 إلى 75 قرش.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الأحد:

 


 




 

 


 

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