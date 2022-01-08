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السبت، 08-01-2022 09:42 ص

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 4719.827 طن، توزعت على 2667.822 طن خضار، 1754.905 طن فواكه، و297.100 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 605.303 طن خضار وفواكه. 

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 40 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 45 قرش، بطاطا من 35 إلى 50 قرش، بندورة من 6 إلى 12 قرش، خيار من 20 إلى 50 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم السبت:


 

 




 

 


 

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