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الأربعاء، 05-01-2022 09:02 ص

أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 3039.472 طن، توزعت على 1842.668 طن خضار، 952.293 طن فواكه، و244.511 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 431.759 طن خضار وفواكه. 

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 25 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 45 قرش، بطاطا من 35 إلى 50 قرش، بندورة من 8 إلى 15 قرش، خيار من 25 إلى 60 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الأربعاء:

 


 




 

 


 

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