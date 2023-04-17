انخفاض أسعار بعض أصناف خضار في السوق المركزي

الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار عدد من أصناف الخضار اليوم الاثنين في السوق المركزي منها ( بندورة ، خيار ، بطاطا ، باذنجان ) ويتراوح الانخفاض من 5 إلى 20 قرش للكيلو الواحد .



بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين 3282.761 طن، توزعت على 2264.906 طن خضار، 800.559 طن فواكه، و 217.297 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 628.166 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 30 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 50 قرش، بطاطا من 25 إلى 40 قرش، بندورة من 10 إلى 20 قرش، خيار من 25 إلى 40 قرش، الليمون من 70 إلى 100 قرشاً ، زهرة من 40 إلى 65 قرشاً، فلفل حار من 35 إلى 60 قرشاً ، الكوسا من 25 إلى 50 قرشاً.



وتاليا أسعار الجملة اليوم الاثنين :



