الأحد 20-11-2022
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الأحد، 20-11-2022 07:54 ص

انخفاض سعر البطاطا 15 قرشاً اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاحد 3442.265 طن، توزعت على 2015.300 طن خضار،1093.097 طن فواكه، و 333.867 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1127.202 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 25 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 45 قرش، بطاطا من 35 إلى 75 قرش، بندورة من 15 إلى 35 قرش، خيار من 10 إلى 20 قرش، الليمون من 50 إلى 75 ، زيتون من 80 إلى 150 قرشاً ، زهرة من 30 إلى 35 قرشاً.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الاحد:



 




 

 


 

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