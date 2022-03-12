السبت 12-03-2022
الوكيل الاخباري

معلومات تكشف لأول مرة .. الأميرة دينا: ابني أصيب بالسرطان وفخر النساء زيد جدة زوجي

توقع ارتفاع تكاليف رحلة العمرة 50 ديناراً في رمضان

تراجع ديون القطاع العام لصالح البنوك 1%

ارتفاع أسعار أسهم بورصة عمّان 1.86 % في أسبوع

أسعار الذهب محليا

قافلة الموت تتحرك نحو كييف

توضيح من الضمان حول آلية صرف سلف المتقاعدين وأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات

الكونغرس يقر 1.650 مليار دولار مساعدات للأردن

انخفاض سعر الخيار اليوم في السوق المركزي

بدء الامتحانات العملية للشامل اليوم

السبت، 12-03-2022 08:01 ص

انخفاض سعر الخيار اليوم في السوق المركزي

M63A1493


الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت 3943.851 طن، توزعت على 2227.623 طن خضار، 1448.572 طن فواكه، و 267.656 طن ورقيات.

كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 184.250 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 30 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 35 قرش، بطاطا من 30 إلى 45 قرش، بندورة من 20 إلى 40 قرش، خيار من 20 إلى 50 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم السبت:

اضافة اعلان




 




 

 


 

إقرأ ايضا
bX2UtK4nkx7ZDNC8DVw3jEHsB8D9DLNfh1nQkit4

توقع ارتفاع تكاليف رحلة العمرة 50 ديناراً في رمضان

M63A9728 - Copy

لقاءان حواريان في إربد للتشجيع على الانتخابات غدا الأحد

320229165213547756973

توضيح من الضمان حول آلية صرف سلف المتقاعدين وأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات

3231-305281631 (1)

توجه رسمي لتغليظ العقوبات على اعتداءات المياه

0L5A1485 - Copy

الكونغرس يقر 1.650 مليار دولار مساعدات للأردن

البلقاء

بدء الامتحانات العملية للشامل اليوم

أخبار متعلقة
خضار

استقرار أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

خضار ٢

تفاصيل أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

خضار٥

انخفاض أسعار الخضار بالسوق المركزي اليوم

خضار

استقرار أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

باذنجان

ارتفاع سعر الباذنجان في السوق المركزي اليوم

خضار 1

أسعار الخضار في السوق المركزي الخميس - تفاصيل