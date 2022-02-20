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الأحد، 20-02-2022 10:13 ص

ارتفاع سعر الباذنجان في السوق المركزي اليوم

باذنجان


الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم لأحد 3200.468 طن، توزعت على 1941.502 طن خضار، 1002.884 طن فواكه، و256.082 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 241.003 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 25 إلى 50 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 35 قرش، بطاطا من 30 إلى 45 قرش، بندورة من 10 إلى 25 قرش، خيار من 20 إلى 50 قرش.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الأحد:

 





 




 

 


 

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