انخفاض مبيعات الألبسة 40% عن العام الماضي و60% عن عيد الفطر

الوكيل الإخباري -

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أكد نقيب تجار الالبسة والاقمشة منير دية تراجع مبيعات محلات الالبسة في موسم عيد الاضحى 40% عن العام الماضي 2020.وقال دية في مداخلة عبر المملكة، إن مبيعات العيد الاضحى جاءت أقل من مبيعات عيد الفطر 2021 بنسبة 60%.وبين أنه منذ بدء شهر تموز الحالي بدأ القطاع بالتحرك نوعا ما وازداد الاقبال على الشراء، ولكن بقي ضمن مستويات منخفضة عن الاعوام السابقة وكذلك عن العام الماضي.وأضاف، أنه بالرغم من كافة العوامل التي جعلتنا نتوقع الاقبال على قطاع الالبسة، إلا أنه بقي محدودا في مناطق معينة وعلى عروض معينة.وبين أن القطاعات ما زالت تئن وتعاني آثار جائحة فيروس كورونا، مؤكدا ضرورة وجود خطة تعافي اقتصادي واضحة وتخفيض الضرائب والرسوم.