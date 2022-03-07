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الإثنين، 07-03-2022 06:32 م

انسحاب 144 مرشحا من انتخابات 2022

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الوكيل الاخباري - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب الاثنين عن انتهاء المهلة المحددة لانسحاب المرشحين من انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان.

وبحسب الناطق الاعلامي للهيئة محمد خير الرواشدة فقد بلغ عدد المرشحين المنسحبين من الانتخابات المقبلة  (  144 ) مرشحا ومرشحة ، منهم ( 128 ) ذكور،  و(  16) إناث، حيث بلغ عدد المنسحبين من الترشح لرئاسة البلدية (51 ) مرشحا  جميعهم ذكور، وعدد المنسحبين من الترشح لانتخابات  عضوية مجالس المحافظات ( 24 )، منهم ( 19 ) ذكور، و(5 ) إناث، وعدد المنسحبين من الترشح لانتخابات عضوية المجلس البلدي (65 ) مرشحا ومرشحة منهم (54 ) ذكور و( 11) إناث، وبلغ عدد المنسحبين من الترشح لعضوية مجلس أمانة عمان ( 4) مرشحين جميعهم من الذكور، ليصبح العد الكلي للمرشحين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان بعد الانسحابات (4647) مرشحا ومرشحة، منهم  (3801) ذكور، و(846) إناث.

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