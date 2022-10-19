عطاء لشراء 100 -120 الف طن قمح

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن طرح عطاء لشراء كمية 100 الف طن قمح أو 120 ألف طن قمح.

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ودعت الوزارة من يرغب الاشتراك مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل (650) دينار أردني غير مستردة.



وقالت إن أخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 25-10-2022.



واشترطت إحضار الوثائق التالية عند الشراء وهي :-



1-صورة عن رخصة المهن سارية المفعول.

2-صورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد عن (30) ثلاثون يوماً من تاريخ فض العروض.

3-صورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.

