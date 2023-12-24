اتحاد الجامعات العربية يكرم الفائزين بجائزته للأمن الغذائي

الوكيل الاخباري - كرم أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة، الفائزين بجائزة الاتحاد السنوية للأمن الغذائي العربي، على هامش انعقاد اجتماعات الدورة العادية الـ45 لمجلس اتحاد مجالس البحث العلمي العربية في مصر، أخيرا.



وقال الدكتور سلامة في بيان اليوم الأحد، إن جائزة الأمن الغذائي تم تنفيذها بالتعاون مع اتحاد مجالس البحث العلمي العربية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، إيمانا بأهمية البحث العلمي وضرورة تقديم الدعم المعنوي والمادي للباحثين المتميزين، لا سيما في مجال الأمن الغذائي.

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