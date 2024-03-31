انطلاق فعاليات المسابقة الهاشمية الدولية لحفظ القرآن

الوكيل الاخباري- انطلقت الأحد، فعاليات المسابقة الهاشمية الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته، في دورتها الـ 31 في قاعة المركز الثقافي الإسلامي التابع لمسجد الشهيد الملك المؤسس.



وأشار وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، خلال رعايته حفل الإطلاق إلى مشاركة 49 متسابقاً من 48 دولة صديقة وشقيقة في المسابقة الهاشمية التي مضى على انطلاقها 31 عامًا برعاية ملكية سامية، ما يدلل على حرص الأردن وقيادته الهاشمية على تلاوة القرآن وحفظه والاهتمام بكتاب الله تعلماً وتعليماً، معربا عن أمله بأن تكون المسابقة لهذا العام فاتحة خير للعالم الإسلامي وأن تكون فرجاً على أهالي قطاع غزة.



وقال الخلايلة إن الوزارة تسلك هذا المنهج في رعاية دور القرآن الكريم، مشيرًا إلى مبادرة ختمة القرآن التي جرى إطلاقها في مساجد المملكة، وختمة المصطفى لتلاوة القرآن الكريم، لافتا إلى أن هذه المبادرات تصب في الجهود المبذولة خدمة لكتاب الله عز وجل حتى يكون دستورا للحياة.

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وبين أن الهدف من المسابقات القرآنية نشر كتاب الله عز وجل وترسيخ القرآن الكريم وشمائله وفضائله وقيمه في حياتنا منهجاً قويماً.



ولفت إلى الظرف الذي تعيشه الأمة الإسلامية ويعيشه أهالي قطاع غزة، مؤكدا وقوف الأردن قيادة وشعبًا بكل قوة إلى جانب الشعب الفلسطيني ودوره المهم في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ورفع الظلم على الأهل في القطاع والحفاظ على القضية الفلسطينية والرعاية والوصاية الهاشمية على القدس والمقدسات الإسلامية في المسجد الأقصى المبارك.