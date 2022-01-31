انطلاق فعاليات مبادرة المدينة مدينتنا

الوكيل الاخباري - انطلقت اليوم الاثنين، فعاليات المبادرة التطوعية "المدينة مدينتنا" التي نظمتها اللجنة الأولمبية، بمشاركة الاتحادات الرياضية في مدينة الحسين للشباب.



وتهدف فعاليات المبادرة التي حضرها وزير الشباب، محمد النابلسي إلى إزالة الأضرار الناتجة عن المنخفض الجوي داخل المدينة ومرافقها، وأدى إلى فقدان ما يقارب 1500 شجرة معمرة، إضافة إلى تهيئة وتنظيف وصيانة بعض من المرافق الرياضية المتضررة.

اضافة اعلان