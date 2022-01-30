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الأحد، 30-01-2022 07:34 م

دورة حول التربية الإعلامية والمعلوماتية بإربد

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الوكيل الاخباري - افتتحت في مركز شباب وشابات غرب إربد بالتعاون مع جمعية حماية الأسرة والطفولة اليوم الأحد، أعمال الدورة التدريبية حول" التربية الإعلامية والمعلوماتية"، بمشاركة 20 عضواً من المركز ضمن الفئة العمرية من (16- 30) عاماً.

واكدت مديرة المركز خلود ابو زياد خلال افتتاح الدورة التي تستمر لمدة خمسة أيام، أهمية تعزيز مفهوم التربية الإعلامية والمعلوماتية لدى الشباب في ظل التطور الهائل في تقنيات الاتصال التي يرافقها نشر المعلومات، ما يتطلب تكريس الثقافة الصحيحة للتعامل مع تلك الوسائل وتمكين الأفراد من تمييزها وتفنيد الأخبار الزائفة والإشاعات .

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