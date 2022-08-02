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الثلاثاء، 02-08-2022 10:32 ص

انطلاق فعاليات مهرجان مواسم الكرك الثقافي الأول

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الوكيل الاخباري- انطلقت، مساء أمس الاثنين، في مركز الحسن الثقافي فعاليات مهرجان مواسم الكرك الثقافي الأول، بدعم من وزارة الثقافة وشركة البوتاس العربية، وبمشاركة فعاليات ثقافية ومجتمعية واسعة.

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وقال رئيس ملتقى مواسم الثقافي الشاعر ياسر البشابشة خلال حفل الافتتاح، الذي رعاه وزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة، إن فعاليات المهرجان تستمر ثلاثة أيام، وتتضمن برامج ثقافية تراثية سياحية دولية من خلال مشاركة كتاب ومثقفين وشعراء من الأردن والعالم العربي.


ولفت إلى أهمية المهرجانات الثقافية في حياة المجتمعات، من خلال تبادل الثقافات والتجارب الابداعية وتعميق قيم الفعل الثقافي التنويري بحياة الأمم والأفراد، إضافة إلى جانب تنشيط السياحة الثقافية والاطلاع على المنتج الأدبي للكتاب .


و أضاف أن اليوم الأول من المهرجان حمل اسم الأديب الراحل محمود الشمايلة، حيث تم عرض مسرحية بعنوان "نسوان حارتنا"، التي تعد اشهر عمل أدبي للراحل الشمايلة، من تأليف وإخراج عيسى الجراح.


واشتمل حفل الافتتاح على أمسية شعرية، قرأ خلالها الشعراء صيام المواجدة والدكتور خلدون منيعم واحمد الدقس وتيسير الشماسين ومحمد كنعان، وأميمة يوسف والمغربية دليلة حياوي مجموعة من القصائد تميزت بدلالات وطنية وإنسانية بلغة جميلة تفاعل معها الحضور.


كما اشتمل اليوم على معرض للرسم والصور وافتتاح معرض للتراث.

 

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