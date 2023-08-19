انطلاق مسابقة الشطرنج في مكتبة شومان بالزرقاء

الوكيل الاخباري- انطلقت اليوم السبت في مكتبة عبد الحميد شومان، فرع الزرقاء، مسابقة للشطرنج شارك فيها 21 متسابقاً من الجنسين، وذلك في إطار برنامج المكتبة لتفعيل الأنشطة المجتمعية وتعزيز الاهتمام بهذه اللعبة.

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وبين مدير عام المكتبة غالب مسعود لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذه المسابقة التي استمرت يوماً واحداً في فرع المكتبة بالزرقاء شارك فيها 21 متسابقاً لمن تزيد أعمارهم عن 16 عاماً من الجنسين، لافتا الى أنه تم اعتماد النظام السويسري في المسابقة، والذي يستخدم في معظم البطولات العالمية.



وأوضح أن كل مشارك في المسابقة يقوم بخوض 7 جولات، ويتم احتساب النقاط لكل لاعب، حيث يفوز بالمسابقة من يتحصل على أعلى النقاط.