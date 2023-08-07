انقطاع ضخ المياه عن مناطق في المملكة- أسماء

الوكيل الاخباري-

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تعرضت مضخة المياه التي تزود المشتركين في منطقة حوشا إلى عطل مفاجئ استمر لساعات بالتزامن مع عملية ضخ المياه لعدد من الأحياء.وقال عدد من المشتركين في منطقة حوشا، إنّ المياه لم تصل منازلنا في موعدها وفقا للدور المعمول به في إدارة مياه المفرق لعدة ساعات جراء حدوث عطل في المضخة التي تزود منطقة حوشا بالمياه ما انعكس سلبا على حصتهم بالمياه ضمن موعد الضخ المحدد لهم.وأضافوا، أن محطة ضخ مياه حوشا دائما ما تتعرض للأعطال المتكررة بين الحين والآخر، لافتين الى أنهم تقدموا بعدة طلبات لإدارة مياه المفرق بضرورة تبديل المضخة التي لم تعد تجدي معها عمليات الإصلاح والصيانة.وأشاروا إلى أن تلك الأعطال ساهمت بشكل أساسي بعدم تمكنهم من الحصول على حاجاتهم الكافية من المياه الأمر الذي يضطرهم للتزود بها بواسطة الصهاريج ذات الكلفة المالية التي لا تتناسب مع أوضاعهم الاقتصادية.وطالبوا بضرورة تبديل المضخة القديمة بأخرى جديدة ذات قدرة على ضخ المياه بجدوى عالية، لاسيما في ظل التوسع العمراني الذي تشهده المنطقة، مبينين أنه يتوجب على إدارة المياه العمل على تزويدهم بالمياه بواسطة الصهاريج المعتمدة لديها في حال حدوث خلل أو عطل يطال مضخة المياه.بدوره قال مدير إدارة مياه المفرق سالم الشلول، إن مضخة مياه حوشا تعرضت لعطل أدى إلى توقفها عن ضخ المياه لساعات عدة، لافتا إلى أنه وحال وصول الملاحظة تم العمل على إصلاحها فورا من خلال تبديل محرك المضخة وعودتها للعمل بشكل طبيعي.