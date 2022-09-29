انقلاب شاحنة عصير على طريق عمان - البحر الميت - فيديو وصور

الوكيل الإخباري - أصيب 3 أشخاص بإصابات مختلفة، ظهر اليوم الخميس، إثر حادث اصطدام شاحنة محملة بالعصير بمركبة صغيرة، على طريق عمان - البحر الميت / نزول العدسية.
ويشهد نزول العدسية وفق مواطنين ازمة سير خانقة ، بسبب انسكاب حمولة الشاحنة من العصير على الشارع واغلاق جزء من الطريق.
عمليات الدوريات الخارجية قالت لـ " الوكيل الإخباري" إن المركبة المشتركة بالحادث متضررة بشكل كبير وأغلقت جزء من حرم الشارع ، إضافة الى حمولة الشاحنة.
وأكدت الدوريات انه تم ازالة المركبة من حرم الشارع ، ويتم الان تسيير الحركة المرورية للمركبات ومجموعات الدوريات بالموقع.
انقلاب شاحنة عصير يُغلق طريق البحر الميت pic.twitter.com/GgIS8ZKxIp— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) September 29, 2022