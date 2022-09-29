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الخميس، 29-09-2022 12:26 م

انقلاب شاحنة عصير على طريق عمان - البحر الميت - فيديو وصور

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الوكيل الإخباري - أصيب 3 أشخاص بإصابات مختلفة، ظهر اليوم الخميس، إثر حادث اصطدام شاحنة محملة بالعصير بمركبة صغيرة، على طريق عمان - البحر الميت / نزول العدسية.

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ويشهد نزول العدسية وفق مواطنين ازمة سير خانقة ، بسبب انسكاب حمولة الشاحنة من العصير على الشارع واغلاق جزء من الطريق.


عمليات الدوريات الخارجية قالت لـ " الوكيل الإخباري" إن المركبة المشتركة بالحادث متضررة بشكل كبير وأغلقت جزء من حرم الشارع ، إضافة الى حمولة الشاحنة.


وأكدت الدوريات انه تم ازالة المركبة من حرم الشارع ، ويتم الان تسيير الحركة المرورية للمركبات ومجموعات الدوريات بالموقع.




 

 




 

 


 

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