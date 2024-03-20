بأجواء ماطرة.. فصل الربيع يبدأ اليوم

الوكيل الاخباري - يصادف اليوم الأربعاء موعد الاعتدال الربيعي للعام الحالي عند الساعة السادسة وستّ دقائق صباحا بتوقيت الأردن وفق الخبير الفلكي، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك وزميل الجمعية الفلكية الملكية البريطانية، عماد مجاهد.

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وبين مجاهد أن الشمس تصبح عامودية تماما على خط الاستواء الذي يقسم الكرة الأرضية إلى قسمين شمالي وجنوبي، وفي هذا اليوم يبدأ فصل الربيع فلكيا ويتساوى الليل والنهار على سطح الكرة الأرضية وينتهي فصل الشتاء الذي استمر 89 يوما تقريبا.



وقال مجاهد "تشرق الشمس يوم الاعتدال الربيعي في تمام الساعة 6 و35 دقيقة صباحا من الزاوية الأفقية الشرقية تماما ومقدارها 89 درجة و37 دقيقة و11 ثانية، ثم تغيب الشمس في الزاوية الغربية تماما ومقدارها 270 درجة و37 دقيقة و8 ثوان في تمام الساعة 6 و54 دقيقة مساء، وبذلك يكون طول النهار 12 ساعة و9 دقائق، بينما يصل طول الليل إلى 11 ساعة و51 دقيقة، وبذلك يتساوى طول الليل والنهار تقريبا في جميع أنحاء الكرة الأرضية.



وأضاف، "بعد الاعتدال الربيعي تواصل الشمس صعودها الظاهري نحو الشمال يرافقها ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ويطول النهار ويقصر الليل حتى تصل مدار السرطان في 21 من حزيران وهو أقصى ارتفاع تصله الشمس شمال خط الاستواء خلال العام ومقداره 23.5 درجة، ويكون النهار آنذاك أطول ما يمكن والليل أقصر ما يمكن أي "الانقلاب الصيفي".



وتتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز الى الشمال الشرقي من سوريا حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، والأجواء باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في أغلب المناطق تكون غزيرة على فترات.





