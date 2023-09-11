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الإثنين، 11-09-2023 11:38 ص

بإصرار وعزيمة .. خمسينية تحصل على معدل 85 بامتحان الشامل

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الوكيل الإخباري - استطاعت الخمسينية "هدى محمود علي" والتي تعتبر أكبر المتقدمين لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الصيفية 2023 النجاح بامتحان الشامل بتميز وبمعدل 85.2%.

وقالت هدى لـ"الوكيل الإخباري" اليوم الاثنين وهي أم لـ 6 أولاد وبنت و 6 احفاد، إنها درست تخصص الصيدلة في كلية الخوارزمي ، وامتلكت الإصرار والعزيمة على استكمال دراستها والنجاح بامتحان الشامل.

وأشارت هدى أنها عانت خلال دراستها بإيجاد وقت منتظم للدراسة كونها تقوم بواجبات الأسرة لأولادها وأحفادها مشيرة أنها كانت تنتهز الفرصة للدراسة بأي وقت.

ونوهت أنها ترغب بالتجسير في تخصص الصيدلة وتحقيق حلمها الذي سعت إليه لتحقيق ذاتها . 

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وأعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد فخري العجلوني، أمس نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة ( الشامل) للدورة الصيفية 2023.


 




 

 


 

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