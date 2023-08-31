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الخميس، 31-08-2023 03:22 م

نتائج الشامل .. انتهاء تصحيح الامتحانات وتوقع إعلانها بعد أسبوعين

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الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة 
أكد مدير وحدة التقييم والامتحانات العامة في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور حسين السرحان أنه تم الانتهاء من تصحيح امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة "الشامل" للدورة الصيفية للعام 2023 العملية والنظرية.اضافة اعلان


وقال السرحان لـ"الوكيل الاخباري" اليوم الخميس إن لجنة التصحيح في مرحلة تدقيق ومطابقة نتائج الامتحانات ومن ثم ستنتقل إلى مرحلة تحليل النتائج  ومقارنتها مع مستوى الطلبة .

ونوه أنه سيتم الإطلاع على جميع ملاحظات الطلبة التي يدخلها الطالب ضمن خانة الملاحظات لكل سؤال بكافة الامتحانات مؤكداً أنه يتم البحث فيها والتأكد من صحتها.

وأشار أنه فور إعلان النتائج المتوقع صدورها في النصف الأول من أيلول المقبل، يتم إعلان أعداد الطلبة المؤهلين للقبول تنافسياً في الجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي لثلاثة دورات متتاليات من امتحان "الشامل".

 




 

 


 

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