باحثون واكاديميون يعاينون مسألة البحث العلمي في الاردن

الوكيل الاخباري - عاين باحثون وأكاديميون مسألة البحث العلمي ودوره في التخطيط واتخاذ القرارات لدى الحكومات الأردنية المتعاقبة، وذلك في ندوة حوارية عقدها مساء أمس الاثنين المنتدى الثقافي في مؤسسة عبدالحميد شومان في عمان.



وأكدوا في الندوة، التي حملت عنوان: "هل يسهم البحث العلمي في تحسين القرار والتخطيط الحكوميين؟" وشارك فيها رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عدنان بدران، والعين الدكتور مصطفى حمارنة، والدكتورة وفاء الخضراء وأدارها الدكتور خالد السعودي، أن البحث العلمي في الأردن يعاني من عدة عوامل تسهم في ضعف مدخلاته ومخرجاته، وتأثيرها على المجتمع .

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