الثلاثاء 21-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

وزير البيئة يبحث التعاون المشترك مع استراليا

محاضرة حول مفاهيم علاج ضغط الدماغ بمستشفى الملك المؤسس

الأرصاد : فرصة لتساقط الأمطار الاربعاء وتحذير من الضباب

كريشان يطلع على واقع الخدمات في بلديتي إربد والوسطية

اتفاقية شراكة بين مهرجان جرش ونقابة الفنانين الأردنيين

وزيرا الأوقاف والشباب يكرمان الحافظ لكتاب الله محمد العنانزة

باحثون واكاديميون يعاينون مسألة البحث العلمي في الاردن

بيان صادر عن وزارة الأوقاف

وزير الصناعة يرعى إشهار لجنة سيدات أعمال غرفة تجارة عمان

ورشة عمل حول البرنامج الوطني للتشغيل في الزرقاء

الثلاثاء، 21-06-2022 06:00 م

باحثون واكاديميون يعاينون مسألة البحث العلمي في الاردن

w


الوكيل الاخباري - عاين باحثون وأكاديميون مسألة البحث العلمي ودوره في التخطيط واتخاذ القرارات لدى الحكومات الأردنية المتعاقبة، وذلك في ندوة حوارية عقدها مساء أمس الاثنين المنتدى الثقافي في مؤسسة عبدالحميد شومان في عمان.

وأكدوا في الندوة، التي حملت عنوان: "هل يسهم البحث العلمي في تحسين القرار والتخطيط الحكوميين؟" وشارك فيها رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عدنان بدران، والعين الدكتور مصطفى حمارنة، والدكتورة وفاء الخضراء وأدارها الدكتور خالد السعودي، أن البحث العلمي في الأردن يعاني من عدة عوامل تسهم في ضعف مدخلاته ومخرجاته، وتأثيرها على المجتمع .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

وزير البيئة يبحث التعاون المشترك مع استراليا

620222017227544862349

محاضرة حول مفاهيم علاج ضغط الدماغ بمستشفى الملك المؤسس

6202215174935460020142

الأرصاد : فرصة لتساقط الأمطار الاربعاء وتحذير من الضباب

6202216205347214905909

كريشان يطلع على واقع الخدمات في بلديتي إربد والوسطية

w

اتفاقية شراكة بين مهرجان جرش ونقابة الفنانين الأردنيين

w

وزيرا الأوقاف والشباب يكرمان الحافظ لكتاب الله محمد العنانزة

أخبار متعلقة
520222891529823469578

هيئة النقل: مظلات لمواقف التحميل والتنزيل في العاصمة

WhatsApp Image 2022-06-05 at 2.22.06 PM

انطلاق المؤتمر الدولي حول القواعد الدولية التي تحكم عمليات الشرطة

مسرح-الجريمة-28تعبيرية29.jpg

707 جريمة مجهولة ارتكبت في عمّان العام الماضي

زلزال

مرصد الزلازل الأردني يسجل هزتين أرضيتين صباح اليوم في الكويت وإيران

9CDEF90C-F2B2-4016-BD0C-01DCD0C78E18-780x470

وزير الحج والعمرة السعودي: 4 الاف تاشيرة للحجاج الأردنيين

9135_1

ترقيات أكاديمية في البلقاء التطبيقية - أسماء