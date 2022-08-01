باص عمّان : إلغاء مسارين ودمج آخرَين

الوكيل الاخباري - قالت أمانة عمان الكبرى إنه سيتم إلغاء المسارين 14 (مجمع المحطة – صويلح)، و27 (مجمع المحطة – التعليم العالي) من مسارات باص عمّان، وذلك تمهيداً لبدء تشغيل خطوط جديدة تخدم نفس المناطق.



وفي منشور عبر “فيسبوك”، أضافت أنه سيتم دمج المسارين 11 (مجمع المحطة – أبو نصير)، و12 (مجمع الشمال – شفا بدران)، ليصبح المسار 11 (أبو نصير – شفا بدران)، كما سيتم تغيير المسار ليصبح من شارع الأردن وذلك ابتداءً من غدٍ الثلاثاء.

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