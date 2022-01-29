السبت 29-01-2022
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السبت، 29-01-2022 11:01 ص

بالرغم من الانزلاقات.. ضبط مركبات تسير بسرعات عالية على الطرق الخارجية

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الوكيل الاخباري - قال النقيب سفيان العتوم من غرفة عمليات الدوريات الخارجية، إنه تم ضبط عدد من المركبات التي خالفت السرعات على الطرق الخارجية خلال 24 ساعة الماضية، بالرغم من الخطورة والانزلاقات بسبب الاحوال الجوية. 

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وبين العتوم، اليوم السبت، أنه تم ضبط مركبة على طريق إربد - حوارة تسير بسرعة 156 كم/ساعة، ومركبة اخرى على طريق العمري تسير بسرعة 174كم/ساعة، وطريق شويعر مركبة تسير بسرعة 180 كم/ساعة.


وأوضح العتوم، إنه يوجد نشاط على الطرق الخارجية منذ صباح اليوم، لكن الحركة انسيابية ولا يوجد أي معوقات تذكر.

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