بالصور.. الأشغال تعيد فتح طريق شارع الستين بعد إزالة صخرة آيلة للسقوط

الوكيل الاخباري - قامت وزارة الأشغال العامة والإسكان، الثلاثاء، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بإزالة الصخرة الآيلة للسقوط على شارع الستين في السلط، وإعادة فتح مسرب واحد من الطريق، بناء على توصيات لجنة الانهيارات واللجنة الإنشائية العليا في مجلس البناء الوطني إضافة لمكتب استشاري متخصص. اضافة اعلان





وأوضحت الوزارة في بيان صحفي وصل موقع "الوكيل الاخباري"، أنه تم فتح مسرب من الطريق وتحويل السير عليه ليكون بالاتجاهين حسب الإشارات الارشادية في الموقع لحين الانتهاء من اعمال تدعيم عناصر السلامة العامة على المسرب الاخر واستكمال الاعمال اللازمة كافة، ليصار بعد ذلك فتح الطريق بالاتجاهين وإعادة الحركة المرورية كما كانت عليه سابقا.



وثمنت جهود كوادرها العاملة في الميدان خلال الفترة الماضية والتي تكللت بإزالة الصخرة بحرفية عالية دون حدوث أي اضرار بالممتلكات او إصابات، مشيدة بجهود الشركاء على التعاون المستمر والدائم في اسناد الوزارة للقيام بواجبتها على أكمل وجه.



ودعت الوزارة المواطنين سالكي الطريق الى التقيُّد بأسس القيادة الآمنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان والالتزام بالإشارات الارشادية والتحذيرية في الموقع وتعليمات كوادر إدارة السير المركزية.



يشار إلى أن وزارة الاشغال أغلقت في 2 من شباط مقطع على شارع الستين بالاتجاهين في السلط لإزالة صخرة معرضة للانهيار على الطريق.







