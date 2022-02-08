الثلاثاء 08-02-2022
الوكيل الاخباري

الفرّاية يقرر إغلاق 4 أقسام بمستشفى خاص وإيقاف استقبال المرضى لمتابعة "ضبط العدوى"

رسالة من شركة الكهرباء بشأن ارتفاع قيمة الفواتير

جلسة توعوية لطلبة قرى الأطفال في العقبة حول احتياجات سوق العمل

وزارة المياه: حصة الفرد في السنة أقل من 100 م3.. والملك وجّه لوضع استراتيجية حتى 2040

الطيران العراقي يقتل 7 إرهابيين في نينوى

بالصور.. الأشغال تعيد فتح طريق شارع الستين بعد إزالة صخرة آيلة للسقوط

رئيس هيئة الأركان يزور مجموعة الملك عبدالله الثاني القوات الخاصة

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى النسور والرقاد والعدوان والنعيمات والجغبير والجازي

موسكو: القوات الروسية لن تبقى في بيلاروسيا بعد انتهاء المناورات الحربية

وزيرة الدولة للشؤون القانونية تستقبل السفير النرويجي

الثلاثاء، 08-02-2022 05:11 م

بالصور.. الأشغال تعيد فتح طريق شارع الستين بعد إزالة صخرة آيلة للسقوط

image (2)


الوكيل الاخباري - قامت وزارة الأشغال العامة والإسكان، الثلاثاء، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بإزالة الصخرة الآيلة للسقوط على شارع الستين في السلط، وإعادة فتح مسرب واحد من الطريق، بناء على توصيات لجنة الانهيارات واللجنة الإنشائية العليا في مجلس البناء الوطني إضافة لمكتب استشاري متخصص.اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة في بيان صحفي وصل موقع "الوكيل الاخباري"، أنه تم فتح مسرب من الطريق وتحويل السير عليه ليكون بالاتجاهين حسب الإشارات الارشادية في الموقع لحين الانتهاء من اعمال تدعيم عناصر السلامة العامة على المسرب الاخر واستكمال الاعمال اللازمة كافة، ليصار بعد ذلك فتح الطريق بالاتجاهين وإعادة الحركة المرورية كما كانت عليه سابقا.

وثمنت جهود كوادرها العاملة في الميدان خلال الفترة الماضية والتي تكللت بإزالة الصخرة بحرفية عالية دون حدوث أي اضرار بالممتلكات او إصابات، مشيدة بجهود الشركاء على التعاون المستمر والدائم في اسناد الوزارة للقيام بواجبتها على أكمل وجه.

ودعت الوزارة المواطنين سالكي الطريق الى التقيُّد بأسس القيادة الآمنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان والالتزام بالإشارات الارشادية والتحذيرية في الموقع وتعليمات كوادر إدارة السير المركزية.

يشار إلى أن وزارة الاشغال أغلقت في 2 من شباط مقطع على شارع الستين بالاتجاهين في السلط لإزالة صخرة معرضة للانهيار على الطريق.

 




 




 

 


 

إقرأ ايضا
418695_6_1638552557

الفرّاية يقرر إغلاق 4 أقسام بمستشفى خاص وإيقاف استقبال المرضى لمتابعة "ضبط العدوى"

220227115819139205453

رسالة من شركة الكهرباء بشأن ارتفاع قيمة الفواتير

العقبة

جلسة توعوية لطلبة قرى الأطفال في العقبة حول احتياجات سوق العمل

405900

وزارة المياه: حصة الفرد في السنة أقل من 100 م3.. والملك وجّه لوضع استراتيجية حتى 2040

3

رئيس هيئة الأركان يزور مجموعة الملك عبدالله الثاني القوات الخاصة

220227172021707797134

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى النسور والرقاد والعدوان والنعيمات والجغبير والجازي

أخبار متعلقة
8e5cf8352d769fbe0f44ac515cad34bd

الأشغال: العمل جارٍ على إزالة صخرة معرضة للانهيار على شارع الستين

220222223415801862677

الأشغال تغلق مقطع على شارع الستين في السلط - تفاصيل

qSnBwkWbs9GxbUYsakUsvRbej0L4Mae0HvQEeceI

بلدية السلط تتعامل مع عدد من الحوادث جراء المنخفض الجوي

0L5A1748

الأشغال تتعامل مع تساقط للأتربة والحجارة في جرش

120221514336422181822

الثقافة تطلق برنامج حكاية مكان من ساحة العين بالسلط

93c5dd45-b341-44f7-a42e-5189b2941a46

الملكة رانيا تتجول في شارع الخضر بالسلط وتطلع على مبادرات شبابية - صور