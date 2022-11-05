بالصور .. انهيار كهف في منطقة تبنة بلواء الكورة في اربد

الوكيل الإخباري - باشرت آليات بلدية دير أبي سعيد الجديدة بلواء الكورة في محافظة اربد ، بإزالة مخلفات كهف كبير بجانب مقبرة بلدة تبنة بعد ان سقط كاملا ، مخلفا تراكم الاتربة والحجارة بكميات كبيرة في المكان، حيث حالت العناية الإلهية دون وقوع إصابات بشرية للسكان المجاورين .



وحضر الى موقع انهيار الكهف الجهات المعنية للوقوف على حجم الأضرار ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة التي تضمن سلامة السكان المجاورين .



واوعز متصرف لواء الكورة / رئيس لجنة السلامة العامة بكر الكعابنة الى بلدية دير أبي سعيد الجديدة الإسراع في إزالة الكهف كاملا بما يضمن سلامة المجاورين ، ودون أن يؤثر على حرم مقبرة تبنة.



من جهته قال رئيس بلدية دير أبي سعيد الجديدة عادل يحيى بني عيسى، إنه فور الإبلاغ عن انهيار الكهف قرب منطقة سكنية ومقبرة بلدة تبنة، والايعاز من متصرف الكورة تم تحريك الورش المعنية وشركة الكهرباء بإزالة كل أشكال الضرر الذي حدث حيث كان ارتفاع الكهف نحو (١٨) مترا مع وجود أعمدة كهرباء .



وأضاف بني عيسى ، أنه حرصا على سلامة المواطنين، والابتعاد عن حرم المقبرة ، باشرت آليات البلدية بازالة الإنقاض المتراكمة وتنظيف المكان ونقل أعمدة الكهرباء الى مواقع جديدة.

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