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الأربعاء، 20-09-2023 11:52 ص

بالصور .. هدية من الملك تلبية لطلب طفل فرقة غزلان الرمثا

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الوكيل الإخباري - تسلّمت فرقة غزلان الرمثا الفنية، اليوم الأربعاء، حافلة نقل متوسطة، مُقدمه من جلالة الملك عبد الله الثاني.

وقال مدير الفرقة ربيع أبو الشيخ لـ " الوكيل الإخباري" إن الفرقة تسلّمت هدية جلالة الملك اليوم، من ساحة قصر رغدان العامر، بوجود رئيس الديوان الملكي العامر. 

وعبّر أبو الشيخ عن فرحته بهدية جلال الملك للفرقة وتلبية طلب الطفل ابراهيم الذي قدّم الطلب لجلالة الملك خلال الاحتفالات بزفاف ولي العهد. 

وقدّم الشكر الكبير لجلالة الملك على هذه الهدية، مبيناً أنها ستساعد الفرقة كثيراً على التنقل بين المحافظات.

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وكان إبراهيم البالغ من العمر 9 سنوات ، لفت الأنظار عندما قام بلقطة عفوية خلال الاحتفالات بزفاف ولي العهد بتسليم ورقة الى الملك ، تطلب تأمينهم بحافلة.





 




 

 


 

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