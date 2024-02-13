الثلاثاء 13-02-2024
الوكيل الاخباري
 

بايدن يشكر الملك ويؤكد أهمية الحفاظ على الوضع الراهن بالقدس

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الثلاثاء، 13-02-2024 06:55 م

بايدن يشكر الملك ويؤكد أهمية الحفاظ على الوضع الراهن بالقدس

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 الوكيل الاخباري - أصدر البيت الأبيض، بيانًا صحفيًا اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع جلالة الملك عبد الله الثاني بالرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتحدث جلالته وبايدن عن العلاقات الدبلوماسية القائمة منذ 75 عاما بين الولايات المتحدة ومملكة الأردن والشراكة والصداقة الدائمة بين البلدين.

ووفقًا للقراءة، ناقش المجتمعان آخر التطورات في قطاع غزة وأكدا على التزامهما بالعمل معا من أجل التوصل إلى نهاية دائمة لهذه الأزمة.

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