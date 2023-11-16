الخميس 16-11-2023
الوكيل الاخباري
 

"عمل بطولي" .. أول تعليق من حماس على عملية النفق بالضفة الغربية

الإحصاءات: 2.6 طفل معدل الإنجاب في الأردن لعام 2023

عقب عملية إطلاق النار.. الاحتلال يغلق مداخل بيت لحم ويداهم الخليل - فيديو

الفيدرالي الأمريكي يربك الأسواق ويلوح بإمكانية رفع الفائدة مجددا

النزاهة ومكافحة الفساد: توقيف شخصين 15 يوما تلاعبا بأموال الدفعة الواحدة للعمالة الوافدة

القناة 12 الإسرائيلية: إطلاق 3 صواريخ من جنوب لبنان على الجليل الأعلى

وجهاء لواء ماحص والفحيص يثمنون جهود ومساعي الملك لوقف الحرب على غزة

قوات الاحتلال تقتحم مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية -فيديو

الأردن بالمرتبة 56 بمؤشر الفساد العالمي

الخارجية التركية : من المخجل رؤية استمرار هجمات إسرائيل على غزة

عاجل

شهيدان وجرحى في غارة للاحتلال على رفح

الخميس، 16-11-2023 11:23 ص

(بترا) عضوا في الأمانة العامة لاتحاد وكالات الأنباء العربية

unnamed


الوكيل الاخباري - شاركت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أمس الأربعاء، في أعمال مؤتمر الدورة 50 للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا) الذي يعقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ويستمر يومين، تحت شعار الذكاء الاصطناعي وأثره على عمل وكالات الأنباء.

وشهد اجتماع الجمعية العمومية، انتقال رئاسة الاتحاد من السعودية ممثلة بوكالة "واس" إلى الإمارات ممثلة بوكالة "وام"، وانتخب المشاركون بالإجماع وكالة الأنباء الكويتية والمغرب العربي للأنباء، نائبين للرئيس للعامين المقبلين، في حين جرى انتخاب وكالات الأنباء الأردنية، والسعودية، والعُمانية، والليبية، أعضاء في الأمانة العامة للاتحاد.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
63093_4_1700130683

الإحصاءات: 2.6 طفل معدل الإنجاب في الأردن لعام 2023

image (1)

النزاهة ومكافحة الفساد: توقيف شخصين 15 يوما تلاعبا بأموال الدفعة الواحدة للعمالة الوافدة

6

وجهاء لواء ماحص والفحيص يثمنون جهود ومساعي الملك لوقف الحرب على غزة

1700131823784

الأردن بالمرتبة 56 بمؤشر الفساد العالمي

مديرية الامن العام

الامن : القبض على مضرم النار في مدخل مدرسة ودار عبادة بالزرقاء

tttttt

الأردن يشارك في لقاء مع مفوض حقوق الإنسان بشأن الحرب على غزة

أخبار متعلقة
1020231105845749233070

وزارة الاستثمار تحدد فرصا استثمارية بأكثر من خمسة ونصف مليار دولار للشراكة