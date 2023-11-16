(بترا) عضوا في الأمانة العامة لاتحاد وكالات الأنباء العربية

الوكيل الاخباري - شاركت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أمس الأربعاء، في أعمال مؤتمر الدورة 50 للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا) الذي يعقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ويستمر يومين، تحت شعار الذكاء الاصطناعي وأثره على عمل وكالات الأنباء.



وشهد اجتماع الجمعية العمومية، انتقال رئاسة الاتحاد من السعودية ممثلة بوكالة "واس" إلى الإمارات ممثلة بوكالة "وام"، وانتخب المشاركون بالإجماع وكالة الأنباء الكويتية والمغرب العربي للأنباء، نائبين للرئيس للعامين المقبلين، في حين جرى انتخاب وكالات الأنباء الأردنية، والسعودية، والعُمانية، والليبية، أعضاء في الأمانة العامة للاتحاد.

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