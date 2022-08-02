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الثلاثاء، 02-08-2022 07:17 م

بتوجيهات ملكية سامية .. الجيش يشارك بإخماد الحرائق في اليونان

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 الوكيل الاخباري - بتوجيهات ملكية سامية أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي بإرسال طائرة من سلاح الجو الملكي الأردني نوع MI 26 مزودة بطاقم مكون من 16 فرداً للمشاركة في مكافحة حرائق الغابات في اليونان.

وأعرب نائب وزير أزمة المناخ والحماية المدنية، إيفانجيلوس تورناس، عن شكره الحار للأردن لإرساله مروحية إطفاء .

من جانبه، أشاد القائم بالأعمال في السفارة الأردنية في اليونان عيسى الحجازين بالمستوى المتميز للعلاقات اليونانية الأردنية واستعداد البلدين الدائم لتقديمها المساعدة المتبادلة في الأمور المتعلقة بحالات الطوارئ.

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