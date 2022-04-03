الأحد 03-04-2022
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الأحد، 03-04-2022 10:18 م

بحث التعاون بين جامعة آل البيت والوطنية للتشغيل والتدريب

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 الوكيل الاخباري - بحث مساعد رئيس جامعة آل البيت للريادة والابتكار والتسويق الدولي الدكتور محمد الحدب ومدير عام الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب العميد عبدالله النعيمي، اليوم الأحد، سبل التعاون المشترك والتحضير لمذكرة تفاهم في مجال التدريب في قطاع الخدمات اللوجستية والطاقة واللغات وعلوم الحاسوب والهندسة الصناعية والذكاء الاصطناعي.

وأكد الدكتور الحدب دور الجامعة في النهوض بالمستوى العلمي والمعرفي والثقافي والحضاري وإنتاج المعرفة الموجهة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق التنوع المعرفي، مشيرا إلى أهمية التعاون مع الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب لتحقيق الكثير من الأهداف العملية في تطوير البحث العلمي والعلوم التطبيقية وربطها باحتياجات السوق الأردني والأسواق الخارجية .

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