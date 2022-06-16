بحث التعاون بين جامعة آل البيت ومؤسسة التايمز لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة آل البيت الدكتور هاني الضمور والمدير الإقليمي لمؤسسة التايمز (THE) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نيك ديفيز اليوم الخميس، معايير ومنهجية التصنيف العالمي المعتمدة لدى المؤسسة.



وأكد الضمور سعي الجامعة نحو التقدم في التصنيفات العالمية، الذي يتطلب من جميع أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في الجامعة العمل الجماعي وبروح الفريق للنهوض بالجامعة وتحسين سمعتها العلمية والأكاديمية، وتوجيه أعضاء هيئة التدريس بواجبهم البحثي والتدريسي نوعاً وكماً، لافتا إلى زيادة التعاون البحثي والتوجه إلى النشر في المجلات المصنفة في قواعد البيانات العالمية المحكمة .

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