مذكرة تعاون بين آل البيت و شركة سام لتمكين الشباب

الوكيل الاخباري - وقع رئيس جامعة آل البيت الدكتور هاني الضمور، اليوم الأحد، مذكرة تعاون مشتركة مع شركة "سام" للهندسة والتجارة ممثلة بمدير مشروع مركز الابتكار الأردني للثورة الصناعية الرابعة، المهندس سامر الدماس، بحضور مدير المركز في الجامعة الدكتور محمد الحدب.



وبحسب بيان صحفي عن الجامعة، فإن المذكرة تهدف إلى تمكين الشباب الجامعي وتعريفهم بالثورة الصناعية الرابعة من خلال تعزيز التعاون مع قطاع الصناعة والأعمال، وربط المخرجات التعليمية بسوق العمل.

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