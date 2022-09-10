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السبت، 10-09-2022 04:00 م

بدء العام التدريبي لمؤسسة التدريب المهني الأحد

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الوكيل الإخباري - تبدأ مؤسسة التدريب المهني، يوم غد الأحد، في مختلف معاهدها استقبال المتدربين المسجلين للعام التدريبي 2022- 2023.

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وبلغ عدد المسجلين في المرحلة الأولى 4 آلاف متدرب ومتدربة، إضافة إلى وجود أكثر من 5 آلاف متدرب منذ بدء هذا العام ضمن برامج التدريب المستمر، وحوالي 6400 متدرب موزعين على التدريب الميداني في القطاع الخاص.


وقال مدير عام المؤسسة المهندس احمد الغرايبة، في تصريح صحفي اليوم السبت، إن المؤسسة تستمر باستقبال طلبات الالتحاق بمعاهدها بعد قرار إعفاء متدربي إقليم الجنوب والأغوار والقرى النائية من بدل خدمات التدريب المترتبة عليهم.


وأضاف أنّ المؤسّسة مستمرة في تطبيق محاور استراتيجية جديده لتطوير برامجها بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل والتطور التكنولوجي المتسارع وتخصصات المستقبل من خلال تصميم برامج تدريبية تتضمن مهارات المستقبل بالشراكة مع القطاع الخاص، وتحديد مهارات المستقبل المطلوبة في سوق العمل بناءً على التوجهات المحلية والعالمية والبدء بتدريب المتدربين و اختيارهم وفقاً لمعايير محددة.


وبين الغرايبة أن عملية التحول الرقمي للمنظومة التدريبية،ورقمنة خدمات المؤسّسة بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، تعد حاضنة التدريب الأولى، إلى جانب استحداث مراكز تميز بالشراكة مع القطاع الخاص والجامعات والجهات المانحة والمنظمات الدولية لتوفير خدمات تدريبية نوعية بالمحافظات كافة.


وتضم المؤسّسة أكثر من 500 مدرب ومدربة، سيكونون في استقبال المتدربين في عامهم التدريبي الجديد موزعين على 35 معهداً في مختلف محافظات المملكة، من خلال 350 مشغلاً تدريبيا وأكثر من 120 برنامجا تدريبيا.

 




 

 


 

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