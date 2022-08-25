مذكرة تفاهم بين صناعة الأردن والتدريب المهني

الوكيل الإخباري - وقعت غرفة صناعة الأردن اليوم الخميس، مع مؤسسة التدريب المهني، مذكرة تفاهم بحضور النائب الأول لرئيس غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان، وذلك استمراراً للتعاون المشترك مع الجهات التنموية المعنية بتوفير فرص التشغيل.

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ووقع المذكرة مدير عام مؤسّسة التدريب المهني المهندس أحمد الغرايبة، وعن غرفة صناعة الأردن المدير العام بالوكالة إسحاق عربيات.



وأشاد الجيطان بالشراكة الدائمة مع المؤسسات الوطنية وعلى رأسها مؤسسة التدريب المهني ودورها في تعزيز الفرص والخدمات التدريبية في جميع محافظات المملكة، مشيرا الى سعي الغرفة الدائم لتعزيز التكامل مع المؤسسة لتطوير برامج تدريبية تسهم في تطوير الخبرات في القطاع.



من جانبه، اكد الغرايبة حرص المؤسّسة على تحقيق شراكات نوعية تسهم في تطوير المنظومة التدريبية وتوفر الفرص النوعية للشباب من الجنسين، إضافة الى الاستفادة من خبرات غرفة صناعة الأردن والقطاع الخاص الذي تمثله.



وأشار الغرايبة الى أهمية المذكرة في تعزيز التكامل بين الجانبين لتحقيق تعاون مثمر و بنّاء من أجل توفير الخدمات التدريبية النوعية والفرص المتميزة للشباب في جميع محافظات المملكة.



وبين أن هذه المذكرة تتضمن التعاون في مجال عقد البرامج التدريبية ذات الاهتمام المشترك لكافة المستويات المهنية المتاحة، والتعاون في تسويق البرامج التي يعقدها الطرفان والاعتراف بالخبرات السابقة للعاملين لدى القطاع الصناعي، وتطوير البرامج التدريبية وبما يتوافق مع التكنولوجيا الحديثة ومهارات المستقبل وفقاً لاحتياجات القطاع الخاص.



بدوره، أشاد عربيات بدور مؤسّسة التّدريب المهني حاضنة التدريب الأولى بالمملكة في تأهيل وتمكين الشباب من خلال البرامج التدريبية المتميزة التي يتم تقديمها بشكل يساهم في تأهيلهم ودمجهم في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.



وبين أن غرفة الصناعة حريصة على تعزيز الشراكة مع كافة القطاعات التنموية لتوفير الفرص النوعية المتميزة وخدمة الصناعيين بالمملكة، مشيراً إلى أنه بموجب هذه المذكرة سيتم مواصلة التعاون والشراكة مع مؤسّسة التدريب المهني لتنفيذ البرامج التدريبية المشتركة واستخدام الإمكانيات المتاحة لدى الجانبين للتدريب على البرامج المهنية والتقنية وتطويرها وبما يتوافق مع احتياجات القطاع الخاص.



وجرى على هامش توقيع المذكرة، مناقشة سبل التعاون المشترك بين الجانبين بحضور عدد من ممثلي المصانع في قطاع المياه، مشيرين الى الدور التنموي الهام لمؤسّسة التدريب المهني في رفد السوق بالعمالة المهنية المدربة.