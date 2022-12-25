بدء امتحانات تكميلية التوجيهي الثلاثاء المقبل

الوكيل الاخباري - تبدأ امتحانات الدورة التكميلية لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) لعام 2022، يوم بعد غد الثلاثاء، بمشاركة 100 ألف مشترك ومشتركة مسجلين في الامتحان.



وستبدأ أولى جلسات هذه الدورة في السابع والعشرين من الشهر الحالي، وتنتهي في السادس عشر من شهر كانون الثاني المقبل، حيث حددت وزارة التربية والتعليم 415 مركزًا لعقد الامتحان تضم 1000 قاعة.



ويتقدّم للامتحان، 30069 طالبًا وطالبة موزعين على النحو التالي: الفرع الأدبي: 15614، الفرع العلمي: 10686، الفرع الشرعي: 18، الفرع الصناعي: 1223، فرع الاقتصاد المنزلي: 1287، الفرع الزراعي: 942، الفرع الفندقي: 295، فرع المعلوماتية: 4.

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