تعرف على أكثر ما بحث عنه الأردنيون على غوغل في 2022

الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة

تصدرت مباراة الأردن واسبانيا الودية قوائم عمليات البحث الأكثر رواجاً في الأردن لعام 2022 والتي أقيمت على ستاد عمان الدولي بتاريخ 17 تشرين الثاني الماضي وفق بيانات غوغل والتي أطلع عليها خبير أمن المعلومات والجرائم الرقمية المهندس مجدي القبالين.

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وأضاف القبالين لـ "الوكيل الإخباري" أن قوائم البحث أظهرت " tawjihi jo 2022 " بأنه احتل المركز الثاني في البحث من قبل الأردنيين والذي يظهر نتائج امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" .



وتابع " في المركز الثالث اهتمام الأردنيين بالبحث عن التوقيت الصيفي بعنوان ( الساعة الآن بالأردن ) "وذلك إثر قرَّر مجلس الوزراء بتثبيت العمل بالتوقيت الصيفي طوال العام في الاردن .



وكانت غوغل أعلنت أمس الأربعاء قوائم عمليات البحث الأكثر رواجاً بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2022 على محرك البحث، بما يعكس اهتمامات سكان دول المنطقة بمختلف الموضوعات.

