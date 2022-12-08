الخميس 08-12-2022
الوكيل الاخباري

الأمن : نهايات أليمة .. لضحايا أبرياء - فيديو

الأوقاف الفلسطينية تستنكر استباحة الاحتلال لساحات الحرم الإبراهيمي

هام من وزارة العمل بشأن الحد الأدنى للأجور

الحكومة: انخفاضات واضحة على أسعار السلع محليا

وسائل إعلام أميركية: فلسطين هي الفائزة في كأس العالم 2022

بعد استقالته المفاجئة.. وفاة وزير إيراني سابق

مصدر حكومي يوضح حول بيع وتأجير أراضٍ بالمدينة الجديدة لمستثمرين

إعفاء أمين عام مجلس التعاون الخليجي من منصبه

المعاصر: 80% إنتاج زيت الزيتون من الإجمالي المتوقع للموسم

تكريم 3 عمال وطن وجدوا 20 الف دينار في طاحنة نفايات

الخميس، 08-12-2022 11:59 ص

تعرف على أكثر ما بحث عنه الأردنيون على غوغل في 2022

00


الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة 
تصدرت مباراة الأردن واسبانيا الودية قوائم عمليات البحث الأكثر رواجاً في الأردن لعام 2022 والتي أقيمت على ستاد عمان الدولي بتاريخ 17 تشرين الثاني الماضي وفق بيانات غوغل والتي أطلع عليها خبير أمن المعلومات والجرائم الرقمية المهندس مجدي القبالين.

اضافة اعلان


وأضاف القبالين لـ "الوكيل الإخباري" أن قوائم البحث أظهرت " tawjihi jo 2022 " بأنه احتل المركز الثاني في البحث من قبل الأردنيين والذي يظهر نتائج امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" .


وتابع " في المركز الثالث اهتمام الأردنيين بالبحث عن التوقيت الصيفي بعنوان ( الساعة الآن بالأردن ) "وذلك إثر قرَّر مجلس الوزراء بتثبيت العمل بالتوقيت الصيفي طوال العام في الاردن .


وكانت غوغل أعلنت أمس الأربعاء قوائم عمليات البحث الأكثر رواجاً بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2022 على محرك البحث، بما يعكس اهتمامات سكان دول المنطقة بمختلف الموضوعات.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image5e286c7873177

الأمن : نهايات أليمة .. لضحايا أبرياء - فيديو

imgSlider

هام من وزارة العمل بشأن الحد الأدنى للأجور

0L5A5769

الحكومة: انخفاضات واضحة على أسعار السلع محليا

مبنى رئاسة الوزراء

مصدر حكومي يوضح حول بيع وتأجير أراضٍ بالمدينة الجديدة لمستثمرين

M63A1176 - Copy

المعاصر: 80% إنتاج زيت الزيتون من الإجمالي المتوقع للموسم

6391b50e853ad

تكريم 3 عمال وطن وجدوا 20 الف دينار في طاحنة نفايات

أخبار متعلقة
1

الأردنيون يُحيون اليوم الذكرى الـ 87 لميلاد المغفور له الملك الحسين بن طلال

2020-637371534720176094-17

هل يجوز الاقتداء بالإمام الجالس في الصلاة ؟ الإفتاء تجيب

452778

الزراعة تطلق مبادرة لا لهدر الغذاء

عروض-750x470

100 مخالفة بحق محال تجارية لعدم التزامها بالعروض والتنزيلات

نن

الصحة: تسجيل أدنى مستوى بعدد إصابات كورونا خلال الأسبوع الماضي

139920671_3689601061076656_1915625264063121978_n

وظائف شاغرة في بلدية عين الباشا الجديدة