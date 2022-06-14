بدء تنفيذ مشروع لتأهيل مصنع السماد العضوي في دير علا

الوكيل الإخباري

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- قامت بلدية دير علا الجديدة ومن خلال مشروع "إعادة استخدام النفايات في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط REUSEMED" وبالشراكة مع وزارة الإدارة المحلية واهتمام ومتابعة حثيثة من قبل وزير الإدارة المحلية والأمين العام حسين مهيدات، بتنفيذ مشروع لتأهيل مصنع السماد العضوي.وقال رئيس البلدية مصطفى الشطي، إن هذا المشروع يهدف لإعادة تأهيل مصنع السماد العضوي في دير علا من خلال تزويده بآليات ومعدات حديثة وتأهيل البنية التحتية في المصنع من خلال المبلغ المخصص لهذه الغاية والذي يصل إلى قرابة 400 ألف يورو، حيث وصل البلدية منها 200 ألف يورو.وأشار الشطي إلى أن البلدية سعت خلال لقاءات متكررة مع وزير الزراعة والمعنيين في وزارة الإدارة المحلية والفريق الفني التقني في الوكالة الألمانية "GIZ" إلى السير في خطة واضحة لإعادة تشغيل المصنع وبكفاءة مجدية اقتصاديا وليتم تطويره وتزويده بكل ما يلزم لإعادة التشغيل، حيث سيرفد السوق المحلي والخارجي بسماد عضوي معالج مرتفع الجودة، وكما سيوفر فرص عمل لأبناء اللواء وعائدا استثماريا للبلدية وتنمية بيئية مستدامة في المنطقة.