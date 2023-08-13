بدء دوام الهيئات التدريسية والإدارية في المدارس اليوم

الوكيل الإخباري - يبدأ الأحد، دوام الهيئات التدريسية والإدارية في مدارس وزارة التربية والتعليم، قبل أسبوع من بدء دوام الطلبة الذي يوافق الأحد المقبل 20 آب الحالي، بحسب الناطق باسم وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة.

اضافة اعلان



وقال المساعفة إن قرابة 2.250 مليون طالب وطالبة من كافة مدارس المملكة سيلتحقون بعامهم الدراسي، مؤكدا استعداد الوزارة من كافة النواحي لهذا العام الدراسي.



ومن المقرر أن يبدأ الأحد، تدريب المعلمين والمشرفين على آلية تنفيذ برنامج الفاقد التعليمي، حيث سيتم تدريب المشرفين التربويين كمدربين معتمدين ثم سيبدأون هم بتدريب المعلمين في الأسبوع الذي لا يوجد فيه دوام للطلبة، بحيث يبدأ تنفيذ البرنامج من أول يوم دوام حيث هناك برنامج خاص لمبحث الرياضيات واللغة العربية، وفق تصريحات سابقة للأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون المالية والإدارية نجوى قبيلات.