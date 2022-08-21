بدء فعاليات مؤتمر الإشراف التربوي الواقع والطموح بتربية الكورة

الوكيل الاخباري - بدأت في مديرية التربية والتعليم للواء الكورة اليوم الأحد ، فعاليات المؤتمر التربوي الأول بعنوان "الإشراف التربوي، الواقع والطموح" ، والذي نظمه قسم الإشراف التربوي في المديرية بمشاركة مختصين تربويين من مديريات التربية بالمملكة وأكاديميين.



وأكدت مديرة إدارة الإشراف التربوي والتدريب بوزارة التربية والتعليم الدكتورة ختام عبابنة خلال افتتاحها أعمال المؤتمر ، مندوبة عن وزير التربية، أهمية تعميق جسور التعاون بين المعلم والمشرف التربوي فيما يتعلق بدور المشرف التربوي في تنمية المعلمين باعتبارهم اللبنة الأساسية في تربية وتعليم شريحة واسعة من أبناء المجتمع ، من خلال الدورات التدريبية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

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