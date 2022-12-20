بدء وصول الوفود المشاركة بمؤتمر بغداد

الوكيل الاخباري - بدأت الوفود المشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في دورته الثانية بالوصول تباعاً إلى منطقة البحر الميت حيث مكان انعقاد المؤتمر.

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ويشارك في المؤتمر عدد من قادة وممثلي الدول والمنظمات الإقليمية، وتشمل الدول المشاركة جمهورية مصر العربية، المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة قطر، مملكة البحرين، دولة الكويت، سلطنة عُمان، الجمهورية التركية، وجمهورية إيران الإسلامية.



كما يشارك في المؤتمر أمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وممثلون عن الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

