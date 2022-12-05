الحنيفات يتفقد نتائج مكافحة الذباب المنزلي في منطقة المغطس والبحر الميت

الوكيل الإخباري - تفقد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الاثنين خلال زيارته لمنطقة المغطس والفنادق وقصر المؤتمرات في البحر الميت واقع الإجراءات ونتائج حملة مكافحة الذباب المنزلي.

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وأكد الحنيفات، بحضور مدراء الزراعة في تلك المناطق، أهمية استمرار عمليات المكافحة لضمان عدم انتشار الذباب للأعوام المقبلة من خلال منع وصول السماد العضوي غير المعالج، وانتظام عمليات الرش واتخاذ جميع الإجراءات التي تدعم تجفيف منابع الذباب في تلك المناطق.



وأشار إلى مدى نجاح مراحل مكافحة الذباب المنزلي في الأغوار والإجراءات المتخذة مع جميع الجهات التي أسهمت في تقليل انتشار الذباب، وكان لها آثار إيجابية على صحة المواطنين والواقع السياحي.



وعبر الأهالي والمسؤولون في الفنادق والمواقع السياحية عن شكرهم للجهود التي بذلت في مكافحة الذباب المنزلي خلال هذا العام.