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الأربعاء، 01-12-2021 10:29 ص

برنامج تعليلة ثقافية في الكرك

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الوكيل الإخباري– نظمت مديرية ثقافة الكرك مساء أمس الثلاثاء، برنامج تعليلة ثقافية بمركز الحسن الثقافي، بهدف ربط الماضي بالحاضر وتعميق التواصل مع المجتمع المحلي.

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وقالت مديرة الثقافة عروبة الشمايلة إن برنامج التعليلة الثقافية، جزء من نشاطات المديرية المتنوعة والتي تهدف الى تقديم مادة ثقافية للجمهور لاطلاعه على الموروث الثقافي للمدينة بالماضي وتشبيك العلاقة بين المديرية والمجتمع المحلي ببرامج هادفة.

 

واستعرض الباحث حامد النوايسة خلال التعليلة التي أدارها الشاعر ياسر البشابشة، تاريخ مدينة الكرك عبر الحقب والعصور التاريخية والاقوام التي تعاقبت عليها وأبرز انجازاتها الحضارية والفكرية، مشيرا إلى انها رفدت الذاكرة الوطنية بالعديد من المواقف والسير التي صنعتها الامم التي تعاقبت عليها.


وقرأ النوايسة قصائد شعرية تراثية لها ارتباط بالمدينة، فيما قدم عازف الربابة صلاح الشمايلة مقطوعات غنائية شعبية تراثية. 

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