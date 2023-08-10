بسبب الطفلة ماريا .. مدرسة في ‏نيوزيلندا‏‏ ترفع العلم الاردني

الوكيل الإخباري -
رفعت مدرسة في نيوزيلندا العلم الأردني بعد أن حصلت الطفلة الأردنية ماريا الشلالدة المقيمة مع عائلتها في مدينة كرايستشرش على المرتبة الاولى في المدرسة بالصف الأول . اضافة اعلان
وقال والد الطفلة احمد الشلالدة لـ"الوكيل الإخباري" إن المدرسة أقامت حفلاً تكريمياً لابنته لتفوقها أكاديمياً واجتماعياً وتم رفع العلم الأردني لتكريمها على جهدها .
وأضاف أن المعلمات أشادوا بالثوب الذي لبسته ماريا خلال حفل التكريم مما دفعهم لرفع العلم الأردني تعزيزاً لروح الانتماء لديها.
وذكر أن اسم المدرسة " South Hornby school" وتقع في مدينة كرايستشرش والتي تعتبر أكبر مدينة في الجزيرة الجنوبية من نيوزيلندا.