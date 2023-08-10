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الخميس، 10-08-2023 12:47 م

بسبب الطفلة ماريا .. مدرسة في ‏نيوزيلندا‏‏ ترفع العلم الاردني

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الوكيل الإخباري - رفعت مدرسة ‏‏في ‏نيوزيلندا‏‏ ‏ العلم الأردني بعد أن حصلت الطفلة الأردنية ماريا الشلالدة المقيمة مع عائلتها في مدينة ‏‏كرايستشرش على المرتبة الاولى في المدرسة بالصف الأول . اضافة اعلان


وقال والد الطفلة احمد الشلالدة لـ"الوكيل الإخباري" إن المدرسة أقامت حفلاً تكريمياً لابنته لتفوقها أكاديمياً واجتماعياً وتم رفع العلم الأردني لتكريمها على جهدها .

وأضاف أن المعلمات أشادوا بالثوب الذي لبسته ماريا خلال حفل التكريم مما دفعهم لرفع العلم الأردني تعزيزاً لروح الانتماء لديها.

وذكر أن اسم المدرسة " South Hornby school" وتقع في مدينة ‏‏كرايستشرش والتي تعتبر أكبر مدينة في الجزيرة الجنوبية من نيوزيلندا.

 




 

 


 

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