السبت 22-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

“النواب اللبناني” يصادق على تكليف الحريري بتشكيل الحكومة

إصابة فلسطيني بقنبلة صوت بالرأس في حي الشيخ جراح

الصحة: مطاعيم الأطفال وكورونا لم تتأثر جراء انقطاع التيار الكهربائي

تصريحات صادمة لمهاجم امام الحرم المكي - شاهد فيديو

الولايات المتحدة.. قتيلان و8 جرحى في إطلاق نار

الارصاد الجوية تحذر من طقس يوم الأحد

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة

تطورات ايجابية على الغاء جميع اشكال حظر التجول بالاردن الايام القادمة

فحوصات كورونا الإيجابيّة قرابة 3.31%

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

السبت، 22-05-2021 04:16 م

بعد التوجيهات الملكية ... ايعاز عاجل من رئيس هيئة الاركان لعلاج الطفلة فرح

520212102437560362305


 الوكيل الاخباري - بتوجيهات ملكية سامية، أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، إلى الخدمات الطبية الملكية، اليوم السبت، بإخلاء الطفلة فرح سليم من قطاع غزة وعلاجها في مستشفيات الخدمات الطبية الملكية، وذلك بعد مناشدتها جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على وسائل التواصل الاجتماعي.
اضافة اعلان

وسيتم نقل الطفلة من قطاع غزة إلى مدينة الحسين الطبية لمتابعة حالتها الصحية وعلاجها، وعلى نفقة جلالة الملك من خلال فريق طبي متخصص لمثل هذه الحالات المرضية.

من جهتهم، عبر ذوو الطفلة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبدالله الثاني، على هذه المكرمة الملكية واللفتة الإنسانية الكريمة، مثمنين ما تقوم به القوات المسلحة من جهود طبية وإنسانية في قطاع غزة منذ سنوات.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة الصحة 2)

الصحة: مطاعيم الأطفال وكورونا لم تتأثر جراء انقطاع التيار الكهربائي

1120201882549676928668

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة

5202118163723635130488

تطورات ايجابية على الغاء جميع اشكال حظر التجول بالاردن الايام القادمة

5202120172357801710277

فحوصات كورونا الإيجابيّة قرابة 3.31%

520212118238274430895

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

520213111335937381971

قرارات حكومية مرتقبة الشهر القادم

أخبار متعلقة
52021621224858716236

الحنيطي يوعز بتعزيز كوادر مستشفى غزة الميداني