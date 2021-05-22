بعد التوجيهات الملكية ... ايعاز عاجل من رئيس هيئة الاركان لعلاج الطفلة فرح

الوكيل الاخباري -

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بتوجيهات ملكية سامية، أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، إلى الخدمات الطبية الملكية، اليوم السبت، بإخلاء الطفلة فرح سليم من قطاع غزة وعلاجها في مستشفيات الخدمات الطبية الملكية، وذلك بعد مناشدتها جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على وسائل التواصل الاجتماعي.وسيتم نقل الطفلة من قطاع غزة إلى مدينة الحسين الطبية لمتابعة حالتها الصحية وعلاجها، وعلى نفقة جلالة الملك من خلال فريق طبي متخصص لمثل هذه الحالات المرضية.من جهتهم، عبر ذوو الطفلة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبدالله الثاني، على هذه المكرمة الملكية واللفتة الإنسانية الكريمة، مثمنين ما تقوم به القوات المسلحة من جهود طبية وإنسانية في قطاع غزة منذ سنوات.